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Spor

Fatih Karagümrük'te Orhan Ak dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ın getirildiğini açıkladı.

AA17 Ocak 2025 Cuma 15:11 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'te Orhan Ak dönemi
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Trendyol 1. Lig ekibi Solwie Energy Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Orhan Ak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fatih Karagümrük'te ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak Orhan Ak, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nun yardımcılıklarını yaptı.

Fatih Karagümrük, 19 haftası geride kalan 1. Lig'de 34 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, sezona Şenol Can yönetiminde başladı.

Can ile yollarını ayran İstanbul ekibi, yardımcı antrenör David Sassarini yönetiminde maçlara çıktı.

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