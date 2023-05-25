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Spor

Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük, teknik direktörü Andrea Pirlonun takımdan ayrılmasının ardından bir ayrılık daha yaşadı. Deneyimli oyuncu Fabio Borini de takımdan ayrıldı.

25 Mayıs 2023 Perşembe 23:43 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü
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Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo'nun ardından takımın golcülerinden Fabio Borini de ayrıldı. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü sezon sonlanmadan başladı. Teknik direktör Andrea Pirlo'nun ayrılığından sonra takımın golcülerinden Fabio Borini de takımdan ayrıldı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Borini ve Fatih Karagümrük ayrılık konusunda anlaşmaya vardı.

Borini'nin yanı sıra kiralık oyuncular Batuhan Şen, Ebrima Colley ve Matteo Ricci de kırmızı siyahlı kulüp ile yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük'te 2.5 sezon geçiren Borini 75 maça çıktı ve 36 gol, 15 asistlik performans gösterdi.

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