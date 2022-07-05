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Spor

Fatih Karagümrük'te yeni sezon mesaisi devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde devam etti.

AA5 Temmuz 2022 Salı 23:32 - Güncelleme:
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Düzce'de kampa giren Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, güç, pas ve şut çalışması gerçekleştirerek günü çift antrenmanla tamamladı.

Kampın ilk etabını 9 Temmuz'da tamamlayacak Fatih Karagümrüklü futbolcular, bayram izni sonrası 24 Temmuz'a kadar aynı tesiste 2. etap çalışmalarına katılacak.

MATTEO RİCCİ VE FATİH KURNAZ İLK ANTRENMANLARINA ÇIKTI

VavaCars Fatih Karagümrük'ün yeni transferleri Roma altyapısından yetişen ve geçen sezon İtalya 2. Ligi (Seri B) takımlarından Frosinone'de futbol oynayan 28 yaşındaki Orta Saha oyuncusu Matteo Ricci ve Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Kurnaz, sağlık kontrollerinin ardından Topuk Yaylası kampına katıldı.

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