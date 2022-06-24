Fatih Karagümrük'ten Emre Mor açıklaması

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Emre Mor ve Aaron Ramsey ile ilgili TRT Spor'a konuştu.

Fenerbahçe ile adı anılan Emre Mor ile ilgili Hurma, "Emre Mor'u kaça satarsak satalım zarar edeceğiz. Emre için gelen teklifleri değerlendiriyorum. Emre konusunda şu an için kimse ile anlaşmadık, imza atmadık." açıklamasını yaptı.

"Emre Mor'u burada tutmak istiyorum." diyen Süleyman Hurma, "Bizde 1-2 yıl daha oynarsa buradan dünya starı olarak gidecektir. Tutmak için çeşitli fonlar araştırıyorum. Beceremezsem diye teklifleri de dinliyorum." ifadelerini kullandı.

"RAMSEY'DEN VAZGEÇTİK"

Karagümrük Başkanı, "Aaron Ramsey ile anlaşma aşamasına geldik ama vazgeçtik." dedi.