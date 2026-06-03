İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2026 Çarşamba / 18 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9646
  • EURO
    53,3836
  • ALTIN
    6579.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Karagümrük'ten Emre Mor açıklaması! ''Transfer planlamamızda yok''
Spor

Fatih Karagümrük'ten Emre Mor açıklaması! ''Transfer planlamamızda yok''

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor'un yeni sezon transfer planlamasında yer almadığını açıkladı.

IHA3 Haziran 2026 Çarşamba 16:54 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'ten Emre Mor açıklaması! ''Transfer planlamamızda yok''
ABONE OL

Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, basında yer alan Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor ile ilgili transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı. İstanbul ekibi, yeni sezon transfer planlamasında Emre Mor'un yer almadığını açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Emre Mor'un kulübümüze transferi konusunda görüşmeler yapıldığı ya da anlaşma sağlandığı yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncu yeni sezon transfer planlamamızda yer almadığı gibi herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir."

ÖNERİLEN VİDEO

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.