Fatih Karagümrük'ten kritik galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Shota Arveladze'nin ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile Ivo Vieira'nın yönetimindeki Pendikspor karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük 2-0 kazanırken goller; 31. dakikada Emre Mor ve 76. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük puanını 27'ye yükseltirken, Pendikspor 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Pendikspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.