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Spor

Fatih Karagümrük'ten Serdar Dursun harekatı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.

17 Ağustos 2023 Perşembe 20:19 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'ten Serdar Dursun harekatı
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, santrfor transferi için harekete geçti.

İstanbul temsilcisi Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.

Fatih Karagümrük'ün bu transfer için kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile temaslara başlaması bekleniyor.

31 yaşındaki futbolcu için Samsunspor, Trabzonspor ve Hertha Berlin iddiaları da gündeme gelmişti.

2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'un sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Serdar Dursun, Fenerbahçe forması altında çıktığı 64 maçta 19 gol attı ve 9 asist yaptı.

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