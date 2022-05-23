İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2022 Pazartesi / 22 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8063
  • EURO
    16,877
  • ALTIN
    940.642
  • BIST100
    2380.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a Emre Mor tepkisi
Spor

Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a Emre Mor tepkisi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Mor'un aday kadroda yer almaması üzerine A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a tepki gösterdi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a tepki gösterdi.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Emre Mor'un A Milli Takım kadrosunda yer almamasının ardından, Stefan Kuntz'un futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olduğu kaydedildi.

İşte Fatih Karagümrüm'ün açıklamasının tam metni:

Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.