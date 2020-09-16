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Spor

Fatih Karagümrük'ten Sturridge sürprizi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen İngiliz futbolcu Daniel Sturridge için Fatih Karagümrük'ün transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 22:37 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:37
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Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz golcü Daniel Sturridge ligin ikinci yarısında takımdan ayrılmıştı. Milliyet'in haberine göre, Trabzonspor'dan ayrıldığı günden bugüne herhangi bir kulübe imza atmayan ve boşta olan yıldız golcü için Fatih Karagümrük teklif yaptı.

Lucas Biglia transferiyle adından söz ettiren Karagümrük, Daniel Sturridge için girişimlerini sürdürüyor. İtalya, İngiltere ve İspanya'dan toplamda 7 teklif alan İngiliz golcünün kararını önümüzdeki hafta vereceği kaydedildi.

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