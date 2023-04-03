Fatih Karagümrük'ten VAR kayıtları talebine tepki!

Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı ve 4-2'lik skorla kazandığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, siyah-beyazlıların bu talebi doğrultusunda tepki gösterdi. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, "Bu lig büyük takımların oyuncağı mı, onların VAR kayıtları açıklansın bizimkiler gizli kalsın!" diye konuştu.

2 MAÇIN KAYITLARI AÇIKLANMIŞTI

Süper Lig'de daha önce bu sezon oynanan Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının VAR kayıtları açıklanmıştı. Ancak TFF yaptığı açıklamada bir defaya mahsus kayıtların yayınlandığını belirtmişti.