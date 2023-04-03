İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2023 Pazartesi / 13 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2025
  • EURO
    20,9249
  • ALTIN
    1226.18
  • BIST100
    4839.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Karagümrük'ten VAR kayıtları talebine tepki!
Spor

Fatih Karagümrük'ten VAR kayıtları talebine tepki!

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi için VAR kayıtlarını talep etmesinin ardından tepki gösterdi. Hurma, 'Bu lig büyük takımların oyuncağı mı, onların VAR kayıtları açıklansın bizimkiler gizli kalsın!' dedi.

3 Nisan 2023 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'ten VAR kayıtları talebine tepki!
ABONE OL

Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı ve 4-2'lik skorla kazandığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, siyah-beyazlıların bu talebi doğrultusunda tepki gösterdi. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, "Bu lig büyük takımların oyuncağı mı, onların VAR kayıtları açıklansın bizimkiler gizli kalsın!" diye konuştu.

2 MAÇIN KAYITLARI AÇIKLANMIŞTI

Süper Lig'de daha önce bu sezon oynanan Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının VAR kayıtları açıklanmıştı. Ancak TFF yaptığı açıklamada bir defaya mahsus kayıtların yayınlandığını belirtmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.