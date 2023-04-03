Fatih Karagümrük'ten VAR kayıtları talebine tepki!

Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı ve 4-2'lik skorla kazandığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, siyah-beyazlıların bu talebi doğrultusunda tepki gösterdi. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, "Bu lig büyük takımların oyuncağı mı, onların VAR kayıtları açıklansın bizimkiler gizli kalsın!" diye konuştu.
Süper Lig'de daha önce bu sezon oynanan Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının VAR kayıtları açıklanmıştı. Ancak TFF yaptığı açıklamada bir defaya mahsus kayıtların yayınlandığını belirtmişti.