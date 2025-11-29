Fatih Karagümrük'ün konuğu Beşiktaş

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de 13 hafta sonunda 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 9 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı takım, 8 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.
Teknik direktör Onur Can Korkmaz yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde çıktığı son 2 maçta 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.
Kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında puan ya da puanlar alarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.