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Spor

Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Serginho

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Brezilya 1. Lig temsilcisi Vasco da Gama'dan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Serginho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 14:38 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Serginho
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, Brezilyalı kanat oyuncusu Serginho'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, çıktığı 241 maçta 38 gol ve 41 asist üreten 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, son olarak Brezilya Serie A takımlarından CR Vasco da Gama'da forma giyen ve 2020'de transfer olduğu Giresunspor'da 3 sezon top koşturan Serginho, Süper Lig'de 64, Trendyol 1. Lig'de 26, Türkiye Kupası'nda 5 karşılaşmaya çıktığı ve bu maçlarda 10 gol ile 19 asist kaydettiği bilgisi aktarıldı.

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