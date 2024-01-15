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Spor

Fatih Karagümrük'ün Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi Kırklarelispor

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile mücadele edecek.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'ün Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi Kırklarelispor
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VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Kupaya 4. eleme turundan katılan Fatih Karagümrük bu turda Belediye Derincespor'u 3-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırdı.

Kırklarelispor ise 2. eleme turunda Çorlu 1947'yi 1-0, 3. turda Karaköprü Belediyespor'u 1-0 ve 4. turda da Altay'ı 3-2 yenerek 5. tura yükseldi.

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