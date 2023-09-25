Trendyol 1. Lig'in altıncı haftasında ağırladığı Erzurumspor FK'yi 1-0 yenen Adanaspor'un yardımcı antrenörü Fatih Kavlak, "Herkes çok mutlu. Zaten takımın içinde çok iyi bir hava var. Umarım bu şekilde devam ederiz." dedi.

Kavlak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

"MAĞLUBİYET SERİSİNİ BİTİRDİK"

Uzun süredir kaybeden bir takım oldukları için galibiyete ihtiyaçları olduğunu aktaran Kavlak, şunları kaydetti:

"Geçen haftayı çok iyi geçiren bir Erzurumspor'a karşı oynadık. Disiplinli oynadık. Nispeten iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Daha önce de son dakikalarda kaybettiğimiz puanlar vardı. Ligin başı fakat çok uzun süren mağlubiyet serisinden dolayı kazanmak gerçekten çok önemliydi. Herkes çok mutlu. Zaten takımın içinde çok iyi bir hava var. Umarım bu şekilde devam ederiz."

Kazanmak için öndeki oyuncularda değişiklik yaptıklarını dile getiren Kavlak, "Seyirci her zaman arkamızda olsa, biz de daha güçlü oluruz. Ama Türkiye'de biliyorsunuz sonuç almak gerekiyor. Sonuç almayınca ilgi de azalıyor. Umarım bu maçtan sonra içerideki maçları biraz daha taraftarımızı arkamızda hissederek oynarız." diye konuştu.