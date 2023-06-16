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Spor

Fatih Kulaksız: Umut Nayir transferinde öncelik Fenerbahçe'de

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız katıldığı bir televizyon programında başarılı santrafor Umut Nayir'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

16 Haziran 2023 Cuma 09:06 - Güncelleme:
Fatih Kulaksız: Umut Nayir transferinde öncelik Fenerbahçe'de
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Umut Nayir'in bonservisini elinde bulunduran Eyüpspor'dan milli futbolcunun transferiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, A Spor'a konuyla ilgili; "Umut Nayir ile hem Fenerbahçe hem Galatasaray ilgileniyor. Öncelik ise Fenerbahçe'de." şeklinde bir açıklama yaptı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da önceki gün yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Umut Nayir'e ilgisinin olduğunu söylemişti.

UMUT NAYİR: "MİLLİ TAKIM KAMPINDAN SONRA DEĞERLENDİRİRİZ"

Letonya maçı için Milli Takım kampında bulunan Umut Nayir ise basın toplantısında transferiyle ilgili soruya örnek bir cevap verdi.

"Saygısızlık olarak algılamayacaksanız şöyle söyleyebilirim. Milli forma altında buluştuğumuz zaman ben olgusundan çıkıp, biz olgusunu kazanmaya çalışıyoruz. Bu bizim kaybettiğimiz bir ruh olduğunu düşünüyorum. MİLLİ TAKIM formasının her şeyden üstün olduğunu, buraya geldiğimizde takım kimliklerinden çıkıp milli bütünlüğe kavuşmamız gerektiğini düşündüğüm için aslında şahsi kariyerimle ilgili şu an çok bir şey demek istemiyorum. Esasında kendi menajerlerime de söyledim bunu. Bunu samimiyetle söyleyebilirim. 'Ben hiçbir şeyle ilgili konuşmak istemiyorum. Herhangi bir bilgilendirme de yapmayın bana' dedim. Kamptan sonra yine değerlendiririz. O yüzden bu forma altında benim şahsi meselem çok önemli değil. Kusura bakmayın"

BU SEZON 18 GOL ATTI

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezona yerli golcü olarak Umut Nayir damga vurmuştu. Ligden düşen Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Umut, 17 golle en çok gol atan yerli futbolcu olmuştu.

Bu sezon 31 lig maçına çıkan Umut, 17 gol ve 3 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Milli golcü kupada da 1 gol kaydetti.

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