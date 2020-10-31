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Spor

Fatih Mert: Hakem kararları adil değildi

Galatasaray'a 1-0'lık skorla yenilen Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert maç sonrası açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2020 Cumartesi 21:58 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 21:58
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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a eksik çıktıklarını söyleyen Fatih Mert "Koronavirüs nedeniyle eksik geldik. Ona rağmen elimizden geleni yaptık. Alper Potuk kart cezası nedeniyle oynamadı. Her şeye rağmen Galatasaray'dan puan almaya geldik ama olmadı." dedi.

Fatih Mert ayrıca "İlk yarıdaki hakem kararları da adil değildi. Bunu iki hafta önce Rize'de de yaşadık. İlk yarıda belki Atakan'ın pozisyonu penaltı olabilirmiş. Hakem arkadaşlarımız biraz daha dikkatli olabilirler." diye konuştu.

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