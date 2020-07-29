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Spor

Fatih Mert: ''Kulüp başkanlarımız duyarlı davrandı''

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, küme düşmenin 1 yıl ertelenmesi kararından sonra canlı yayında açıklamalarda bulundu. Mert, tüm kulüp başkanlarına teşekkür etti.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:11 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:11
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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, alınan kararla ligde kaldıktan sonra TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

Pandemi sonrasında zorlu bir sürecin yaşandığını vurgulayan başkan, "Buradan tüm kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Ali Koç başkanım aradı az önce, onunla konuşuyordum. Kulüp başkanlarımız duyarlı davrandı, 'Bana ne'cilik yapmadılar. Bu süreç dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi ile birlikte başladı. Avrupa'da birçok organizasyon iptal oldu, Olimpiyatlar iptal oldu. Türk futbolu sıkıntıya gitmemesi için çıktık ve maçlara devam ettik." ifadelerini kullandı.

DEĞERLENDİRMEYE BAŞLAYACAĞIZ

İbrahim Üzülmez ile yola devam edip edilmeyeceği de sorulan Fatih Mert, "Hocamızla anlaşmamız sezon sonuna kadardı, ligde kalmamız durumunda bir opsiyonumuz vardı. Bugünden itibaren değerlendirmeye başlayacağız." dedi.

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