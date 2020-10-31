31 Ekim 2020 Cumartesi 23:47 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 23:47

Takımın oyunu hakkında yapılan eleştirilere A Spor'da yanıt veren Mert, "Erman Toroğlu, 'Ankaragücü yerlerde sürünüyor' diyor ama takımım yerlerde sürünmüyor. Biz Galatasaray karşısında birçok eksikle çıktık. Lütfen biraz insaf. Mustafa Cengiz, bizim takımı tebrik etti." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'da kadrosuna kattığı Cisse'ye almak istediklerini belirten Mert, "Papiss Cisse'yi almak istedik, 1 milyon 300 bin euro istedi. Cisse'yi alsaydık, bütçenin 4'te 1'ini kullanmış olurduk. Sergen Yalçın ile transfer için görüştük ama Tyler Boyd'u bize önermediler. Deniz Türüç için Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile görüştük ama takımda kalmak istiyordu, sonrasında Başakşehir'e gitti." ifadelerini kullandı.

"YEDİ FUTBOLCUMUZ MAALESEF POZİTİFTİ"

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Fatih Mert, "Futbol konuşmak zorunda kaldığımız için üzgünüm. İzmir'de depremde vefat eden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bizim hafta içi Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcularımız vardı. Yedi futbolcumuz maalesef pozitifti. Negatife dönmedi ve bu maçta oynayamadılar. Alper Potuk kart cezalısı olduğu için oynayamadı. Dokuz futbolcu eksik gelmek zorunda kaldık. Gelen arkadaşlar da burada elinden gelen çabayı, gayreti gösterdi. Buraya Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı puan almak için geldik." ifadelerini kullandı.