Fatih Özgökçen: Hocamızın vereceği rapora göre transferler yapılabilir

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, "Netice itibarıyla averajla ikinci sıradayız. İlk yarı sonucunda ligdeki sıralamamız hedeflerimizi güncellememize sebebiyet verebilir. O an ki duruma ve hocamızın vereceği rapora göre gerekli transferler yapılabilir." dedi.

Konyaspor Başkanı Özgökçen, takımının 15 haftalık performansını değerlendirdi.

Ligde averajla ikinci sırada yer aldıklarını anımsatan Özgökçen, 38 maç, 90 dakika mücadele etmeleri gerektiğini sezon başında söylediklerini anımsattı.

Özgökçen, yeşil-beyazlıların 15'inci maçını oynadığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Takımdaki arkadaşlarımız mücadelesini sonuna kadar gösteriyor. Tabii ki her zaman galip gelemiyorsunuz. Netice itibarıyla averajla ikinci sıradayız. İlk yarı sonucundaki ligdeki sıralamamız hedeflerimizi güncellememize sebebiyet verebilir. O an ki duruma ve hocamızın vereceği rapora göre gerekli transferler yapılabilir. Şu an netleşmiş bir şey yok, hocamızın raporu gelmedi. Mevki noktasında, nereye, ne isteniyor bir rapor verecek, ona göre yaptığımız çalışmalar var. Hocamızla bunları istişare edip, Konyaspor'a maksimum katkıyı kim sağlarsa onun transferin yapma gayreti içerisinde olacağız."

"GAYET GÜZEL BİR ANI OLDU"



Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında görme engelli sporseverlere maç anlatımı yapan Özgökçen, kulübün çeşitli farkındalık projeleri yaptığını aktardı.

Çevre ile ilgili yaptıkları farkındalık projesinin sürdüğüne işaret eden Özgökçen, şöyle konuştu:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla arkadaşlar proje hazırladı. Bu kapsamda stadımızda görme engelli kardeşlerimizi ağırladık. O da büyük ilgi gördü. Tribünden görme engelli Serkan kardeşime maç anlatımını yaptım. Maçta gol olmadı, olsaydı daha güzel olurdu ve sevinci artacaktı. Kanaatimce o da çok memnun ve mutlu oldu. En azından bunu hissedebiliyorsunuz verdiği tepkilerden anlaşılıyor. Gayet güzel bir anı oldu. Hiçbir şekilde engelli kardeşlerimizi bertaraf etmemeliyiz. Her aksiyonda onları mutlaka yanımıza almalıyız."

Özgökçen, maç anlatımı tecrübesini yaşadığına dikkati çekerek, "Maç anlatımının zor da bir iş olduğunu gördük. Çünkü kendi futbolcularınızı biliyorsunuz ama rakibi çok hatırlayamıyorsunuz o da biraz zorluğunu gösteriyor. Maç içinde çekilen görüntüde takım bir gol pozisyonuna girmişti, fakat golle sonuçlanmadı. Onun heyecanıydı." diye konuştu.