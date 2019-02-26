Fatih Öztürk adım adım Galatasaray'a...

Akhisarspor'un tecrübeli file bekçisi Fatih Öztürk için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi.

Akhisarspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaleci Fatih Öztürk'ün Galatasaray'la söz kestiği iddia edildi. İsmi sezon başında ve devre arasında da sarı-kırmızılılarla anılan ancak transferine yönetimin onay vermediği 32 yaşındaki file bekçisi iki takım arasında pazar gün deplasmanda oynanan maç öncesi son anda sakatlığı gerekçesiyle kadrodan çıkartılmıştı.

Fatih'in yerine ligde bu sezon ilk kez kaleyi koruyan Lukac, maç boyunca sergilediği iyi performansa rağmen 90+4. dakikada yediği hatalı golle mağlubiyette başrol oynadı. Geçen sezon Türkiye Kupası maçlarında kaleyi Lukac'tan devralıp ardından takımın 1. kalecisi olan Fatih, yeşil-siyahlılarla 2 kupa kaldırdı.

Bu sezon Akhisarspor formasıyla 22 maça çıkan Fatih Öztürk kalesinde 37 gol görmüştü.