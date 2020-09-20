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Spor

Fatih Öztürk: İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta başarılı performans göstererek kalesini gole kapatan sarı kırmızılıların kalecisi Fatih Öztürk büyük takdir topladı. Maç sonrasında konuşan Öztürk, 'Gole kapattıysam kalemi doğru işler yapmışımdır, iyi mücadele ediyoruz, savaşıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz' dedi

20 Eylül 2020 Pazar 21:41 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 21:41
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Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta başarılı kurtarışlarıyla dikkat çeken Fatih Öztürk maçı değerlendirdi.

Herkesin sahada savaştığını dile getiren Fatih, "Gole kapattıysam kalemi doğru işler yapmışımdır, iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Umarım kalemizi gole kapatmaya devam ederiz. İyi mücadele ediyoruz, savaşıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Takım içerisindeki uyum hakkında da konuşan Fatih, "Luyindama, Marcao ile yeni yeni alışıyoruz ama dil sorunumuz yok, saha içerisinde de iyiyiz. Şu anda sorunsuz devam ediyoruz, sorun olmayacak" şeklinde konuştu.

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