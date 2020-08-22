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Spor

Fatih Öztürk ve Thiam transferleri için Trabzonspor'dan suç duyurusu

Trabzonspor Divan Kurulu, Kasımpaşa'nın oyuncularını Galatasaray ve Fenerbahçe'ye vermesinin usulsüz olduğunu ve transferlere lisans verilmemesi gerektiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:57 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:57
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Kasımpaşa'nın Fatih Öztürk'ü G.Saray'a; Mame Thiam'ı ise F.Bahçe'ye bedelsiz göndermesi tartışmalara neden olmuştu. Lacivert beyazlıların, mali sıkıntı yaşayan bu iki kulübe destek vermek amacıyla böyle bir karar aldıklarını açıklaması diğer kulüplerden tepki görmüştü. Bu durumla ilgili Trabzonspor Divan Kurulu, TFF'ye flaş bir başvuruda bulundu.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Bordo-mavililer, Kasımpaşa'nın oyuncularını G.Saray ve F.Bahçe'ye vermesinin usulsüz olduğunu ve transferlere lisans verilmemesi gerektiğini belirterek, suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Kasımpaşa'nın harcama limitini bedelli satış ile artırması mümkün iken böyle bir yol izlemesinin görevi kötüye kullanmak olduğu vurgulandı.

MAÇLARI ŞAİBE ALTINA GİRDİ

Tek tek ihlal edilen Disiplin talimatlarının yazıldığı başvuruda, "Kasımpaşa tarafından başka takımın daha güçlü olmasını isteyecek kadar ileri giden, haksız rekabet oluşturan, başka kulüpler lehine açıklamalar yapılmıştır. Kasımpaşa'nın, bu kulüplerle oynayacağı maçlar şaibe altına girmiştir... Bu takımların, 'biz' ruhu ile hareket edecekleri, bunun da şikeye teşebbüs niteliğinde olduğu açıktır. Sportmenliğe aykırı, fubolun değerini düşüren, maç sonucunu etkilemeye teşebbüs eden ve talimatların amacı dışında, etik değerlerle bağdaşmayan bu transferlerin tescil edilmemesi gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

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