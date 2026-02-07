Fatih Tekke: 1-2 haftadır kaos yaratılmak isteniyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Maç öncesinde teknik direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

"Bu sezon Türkiye Ligi'nde uzun yıllardır yapılmamış çok doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Geldiğimiz an unutulmasın. Gerçekten enkaz devraldık. İvme, rekabet, oyuncuların değer artışı ve Türk futbol kamuoyunda saygı. 6 ayda bunları yapmak kolay değil. Bunu tek başınıza yapamazsınız. Taraftarımız olmadan olmaz. Bize olan desteklerini artırmalarını istiyoruz. Ne olursa olsun. Özellikle 1-2 haftadır, hiç bilmediğimiz nedenlerden dolayı kaos yaratılmak isteniyor. İçeriden de olabiliyor bazen. Bakın bu çocuklar genç. Bazen hak ettiğimiz halde mağlup olduğumuz maçlar da olacak. Ancak biz hiç çok kötü periyot geçirmedik. İşte bu anlarda camia olarak ayakta durmalıyız. Daha iyi olacağız. Yeter ki bir arada olalım."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer sürecine de değinen Fatih Tekke, planladıkları hamlelerin tamamını gerçekleştiremediklerini belirterek, "Aslında planımızda 4, olabilirse 5 transfer vardı. Üçünü alabildik. Bizden kaynaklı olmayan iki transfer gerçekleşmedi. Dün gece Zeyyat Bey'le birlikte son dakikaya kadar transfer kovaladık ama olmadı. Oyuncularımızla buraya geldik, performansımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"ENKAZ DEVRALDIK"

Göreve geldikleri döneme de değinen bordo-mavili teknik adam, "Bizim geldiğimiz anın unutulmamasını istiyorum. Gerçekten enkaz devraldık. Buna rağmen ciddi bir ivme yakaladık. Rekabetle birlikte en önemlisi değer artışı ve Türk futbol kamuoyunda saygı kazandığımızı düşünüyorum. Bu 6 ayda bunları yapmak kolay değildi" ifadelerini kullandı.