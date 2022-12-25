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Spor

Fatih Tekke: 1 puan hakkımızdı

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2022 Pazar 22:21 - Güncelleme:
Fatih Tekke: 1 puan hakkımızdı
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İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke "Çocuklarımı önce tebrik ederim. Çok enerjili bir baskı yaptık. Oyunun kopma noktalarında Galatasaray'ın pozisyonları var ama kornerlere çok çalıştık, goller yedik. 2-0 soyunma odasına girmek kolay değil. Oyuncu kalitesi yeterli mi, bu çok tartışılabilir. Ama bu takım savunma yapacak. Hızlı hücum yapacağız. Oyun planımızı tam anlamıyla uyguladık. Yarışacağımız takımları yenmemiz için, daha iyi hücum yapmamız lazım. Son saniye beraberlik olabilirdi. 1 puan hakkımızdı. bazen 3 puan kaybedersiniz ama kazanımlarının daha farklı olur. Saha içi, saha dışında takım olabilmek için bu tip maçlar şanstır. Bunu olumlu kullandı. Çarşamba günü Kasımpaşa ile ciddi bir maçımız var." dedi.

Fatih Tekke "Çocukların mücadelesinden memnunum. 3 puana ihtiyacımız var. Galatasaray'a karşı en azından 1 puanı hak etmiştik." açıklamasını yaptı.

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