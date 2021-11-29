Fatih Tekke 1 puandan memnun

DHA 29 Kasım 2021 Pazartesi 12:22 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 12:22

Takımının başında çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan Fatih Tekke, "Bu ligde alınan her puan değerlidir. İstanbulspor deplasmanında doğru işler yaptık. Ancak kazandığımız toplarda atağa kalkarken aceleci davrandık. Denizlispor olarak daha iyisini yapmak zorundayız ve yapacağız da. Öncelikli hedefimiz bir an önce alt sıralardan uzaklaşmak. Her maç bizim için ayrı önem teşkil ediyor" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü 3'üncü Lig ekibi Ağrı 1970 Spor'u konuk edecek Denizlispor, ligde ise bu hafta evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.