  • Fatih Tekke 2 kötü haberi açıkladı! Sezonun kalanında yoklar…
Fatih Tekke 2 kötü haberi açıkladı! Sezonun kalanında yoklar…

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Batagov ve Okay'ın büyük ihtimalle operasyon geçireceğini ve sezonun kalanında forma giyemeyebileceğini açıkladı. Samsunspor maçının zorluğuna dikkat çeken Tekke, kupayı çok istediklerini vurguladı.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2026 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kupadaki Samsunspor maçı öncesi konuştu.

Fatih Tekke, "Dün de gördük, ondan önce de gördük. Her maç zor, sürprizlere açık. Herkesin iştahının olduğu bir kupa. Ligin son bölümü zor geçiyor. Bizim için daha zor. Bu hafta yine iyi haber almadık. Batagov ve Okay, büyük ihtimalle operasyon geçirecekler ve sezonun kalanında bizimle olmayabilirler. Ligde sınırda olan oyuncular, Muçi yüzde yüz değil ama oyunun bir bölümünde kullanabiliriz. Bu kadroyla birlikte çok iyi yerlere getirdik." dedi.

Bordo-mavili teknik adam, "Bu maç çok zor olacak. Samsunspor, özellikle son maçlarında yeni hocası ile birlikte daha cesur, daha futbol oynamaya çalışıyor. İyi oyunculardan kurulu iyi bir Samsunspor var son haftalarda gördüğümüz. Kupaya çok asılacakladır. Zor bir maç ama biz de kupayı çok istiyoruz. Oyuncularım bunu hak ediyor. Özellikle duygu olarak bu istek ve arzuyu göstermemiz lazım. Umarım hak ederek bu turu geçeriz. Çok zor bir deplasman ve zor bir maç. Her duruma hazırız. Çok arzu ediyoruz. Umarım o istek ve arzuyla birlikte o sonucu da alırız." diye konuştu.

