Fatih Tekke 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı

Teknik direktör Fatih Tekke, Göztepe maçında forma şansı verdiği Lundstram'ın yerine kart cezası nedeniyle kupada oynayamayan Mendy'e, dinlendirdiği Savic'in yerine yine kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu'ya görev verdi. Tekke, yedek kulübesine çektiği Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'nin yerine de Visca'yı sahaya sürdü.

Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Draguş, Hüseyin Türkmen, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan forma giyemedi.

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü olan Trabzonspor'un eski Portekizli futbolcusu Joao Pereira'ya taraftarlar maç öncesi ilgi gösterdi.

UEFA Gençlik Ligi finalinde yarın İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımın önceki maçları stadyum ekranından yansıtıldı.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribününde boşluklar gözlendi. Konuk takım tribününde ise sadece 1 konuk takım taraftarı yer aldı.