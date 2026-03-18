İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2106
  • EURO
    50,8506
  • ALTIN
    6851.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Fatih Tekke açıkladı: Galatasaray maçına yetişmesi zor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Eyüpspor maçı sonrası konuştu. Tekke, takımın başarılı savunmacısı Arseniy Batagov'un Galatasaray'a karşı oynanacak mücadelede forma giymesinin zor olduğunu belirtti.

HABER MERKEZİ18 Mart 2026 Çarşamba 23:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'deki Eyüpspor karşılaşmasının ardından konuştu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

"Zor maç olacağı belliydi. Bizim kendi iç durumumuz, psikolojik durumumuz, 4 günde bir bu durumla karşı karşıyayız. Bundan sonra da bu duyguyu yaşamaya devam edeceğiz. Orhan ağabey ve ailesine armağan etmek istiyorum. Camiamıza hayırlı olsun."

"Çok iyi oynadığımız söylenemez. Üretkenlikten uzak, duran toptan çözüldü. Ona da çalışıyoruz. İki tane daha atabilirdik. Burada iyi futbolun hakkını da vermek lazım. Her şeye rağmen oynamaya çalışan bir ekip. Bizim için önemli olan galip gelmekti. Tatil öncesi motivasyon eksik olabiliyor tüm takımlarda.

"Oyun asla, "Biz yeneriz"i kabul etmiyor asla. Daha fazla öz güvenli oynamamız gerekiyor."

"Bazı oyuncuların olmaması da bizi etkiledi. Onların olmaması ciddi eksik. Her şeye rağmen bugün kazandığımız için mutluyuz."

"Batagov'un Galatasaray maçına yetişme ihtimali zor görünüyor."

"Christ genç oyuncu, duygularıyla oynuyor. Küçük küçük hatalar yaparak öğrenecek. Bizim için önemli eksik. Baskıyı kırmada bizim için çok değerli ama her şeye rağmen hayat devam ediyor. 4 isimden 1 kişi cezalı oldu. Çok zor bir maça hazırlanacağız. Christ bizim için çok değerli, ele avuca sığmıyor ama dikkat etmesi lazım. Tam göremedim açıkçası, itirazsa onun hatası ama oluyor, onun hatası. Christ yoksa başka alternatiflerimizi değerlendirmeye çalışacağız."

"Maç maç gitmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz, sakatlarımız oluyor. Üretkenlik düşük olunca maçlar kolay geçmiyor. 5'te 5 değerli ama maç maç gideceğiz. Dinleneceğiz ve Galatasaray maçı var. Sonrasında zorlu maçlarımız var. Eksiklerimiz var Batagov ve Oulai gibi ama şu ana kadar nasıl mücadele ettiysek öyle mücadele etmeye devam edeceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.