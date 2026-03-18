Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'deki Eyüpspor karşılaşmasının ardından konuştu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

"Zor maç olacağı belliydi. Bizim kendi iç durumumuz, psikolojik durumumuz, 4 günde bir bu durumla karşı karşıyayız. Bundan sonra da bu duyguyu yaşamaya devam edeceğiz. Orhan ağabey ve ailesine armağan etmek istiyorum. Camiamıza hayırlı olsun."

"Çok iyi oynadığımız söylenemez. Üretkenlikten uzak, duran toptan çözüldü. Ona da çalışıyoruz. İki tane daha atabilirdik. Burada iyi futbolun hakkını da vermek lazım. Her şeye rağmen oynamaya çalışan bir ekip. Bizim için önemli olan galip gelmekti. Tatil öncesi motivasyon eksik olabiliyor tüm takımlarda.

"Oyun asla, "Biz yeneriz"i kabul etmiyor asla. Daha fazla öz güvenli oynamamız gerekiyor."

"Bazı oyuncuların olmaması da bizi etkiledi. Onların olmaması ciddi eksik. Her şeye rağmen bugün kazandığımız için mutluyuz."

"Batagov'un Galatasaray maçına yetişme ihtimali zor görünüyor."

"Christ genç oyuncu, duygularıyla oynuyor. Küçük küçük hatalar yaparak öğrenecek. Bizim için önemli eksik. Baskıyı kırmada bizim için çok değerli ama her şeye rağmen hayat devam ediyor. 4 isimden 1 kişi cezalı oldu. Çok zor bir maça hazırlanacağız. Christ bizim için çok değerli, ele avuca sığmıyor ama dikkat etmesi lazım. Tam göremedim açıkçası, itirazsa onun hatası ama oluyor, onun hatası. Christ yoksa başka alternatiflerimizi değerlendirmeye çalışacağız."

"Maç maç gitmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz, sakatlarımız oluyor. Üretkenlik düşük olunca maçlar kolay geçmiyor. 5'te 5 değerli ama maç maç gideceğiz. Dinleneceğiz ve Galatasaray maçı var. Sonrasında zorlu maçlarımız var. Eksiklerimiz var Batagov ve Oulai gibi ama şu ana kadar nasıl mücadele ettiysek öyle mücadele etmeye devam edeceğiz."