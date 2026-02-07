İSTANBUL 15°C / 8°C
Spor

Fatih Tekke açıkladı! Zubkov, Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor deplasmanında alınan galibiyetin hak edilmiş olduğunu söyledi. Tekke ayrıca takım içindeki pozitif havayı korumak istediklerini belirtirken, Zubkov'un Fenerbahçe maçına yetişmesinin zor olduğunu ifade etti.

7 Şubat 2026 Cumartesi 22:51
Fatih Tekke açıkladı! Zubkov, Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Fatih Tekke, "Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor" dedi.

"POZİTİF HAVAYI BOZMAK İSTEYENLER VAR"

Takım içindeki atmosfere de değinen bordo-mavili teknik adam, bazı algılara tepki göstererek, "Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız" ifadelerini kullandı.

ZUBKOV AÇIKLAMASI

Sakatlığı bulunan Oleksandr Zubkov'un durumu hakkında da bilgi veren Tekke, yıldız oyuncunun Fenerbahçe maçına yetişmesinin zor olduğunu belirterek, "Zubkov'un durumu çok net değil. Umarım Fenerbahçe maçına yetişir ancak öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde" şeklinde konuştu.

