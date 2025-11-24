Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Bordo mavililerin Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

HER MAÇIMIZ ZOR

"Bizim her maçımız zor. Bu maçın da zor olacağını düşünüyorum. Biz de iyi hazırlandık, oyuncularım iyi çalıştı. Oyun disiplinini ve duygusunu kaybetmememiz gerekiyor. Belki de şu ana kadar oynayacağımız en zor maçlardan birisi."

İYİ ÇALIŞTIK

Yetenekli oyuncularımız var, kulübede iyi oyuncular var. Şu ana kadar oynayacağımız en zor maçlardan biri. İyi çalıştık ama sahada farklı şeyler de bulabiliriz, buna da hazırız. Üç aydır söylüyorum; genç bir takımız. Sakatlıklar nedeniyle son 15–20 günde istemediğimiz durumlar oluştu. Ceza alan oyuncular var, alttan antrenmana çıkan oyuncuları katmak zorunda kaldık. Onlar da tecrübe kazanacaklar.

KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ

Bizim kazanmamız gerekiyor, kazanmamız gereken bir maç. Eğer kendimize ait hem fiziksel hem duygusal durumu yukarı taşımazsak, 'iyiyiz' dediğimiz anlarda bile zorlanıyoruz. Son ana kadar dikkat etmemiz gereken bir maç. Umarım hepimiz için en hayırlısı olur, kazanmak istiyoruz."