Fatih Tekke: Asla tarihe geçmek gibi niyetim yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a karşı oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Karşılaştırmayı değerlendiren Tekke, "Taraftarı çok üzdük, biz geldikten sonra bu durum biraz olsun duruldu. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bazı oyuncularımız oynayamayacak durumda olsa bile sahaya çıkmak istiyor. Bir özür maçı gibi, ayrıca Trabzonspor'un Avrupa'ya gidiyor olması lazım. Cümleleri kurmak kolay ama karşımızda Galatasaray gerçeği var. Belki de Türkiye tarihinin en pahalı, dinamik bir kadrosu... Ama karşılarında bu kupayı isteyen bir takım görecekler umarım. Hak eden kazansın, futbol dışında bir şey konuşulmasın. Kupayı çok istiyoruz, gücümüzden daha fazla mücadele edeceğiz." dedi.

"DOĞRU DEĞİL"

Ülkedkei futbol iklimine değinen Tekke, "Trabzonspor'un bir kupayı alması ve almamasıyla ilgili geleceğini dizayn etmesini düşünmek doğru değil. Oyunun üzerine düşünme şeklimizi değiştirmek ve biraz elit liglerdeki gibi futbol üzerine konuşmak... Ülkemizdeki futbol iklimi herkesin malumu. Oyuncularım rahat olsun, onlar Trabzon şehri gibi şehri mücadele etsin. Öne mücadele, önce oyun oynamak. Bu çocukların bu ortamda rahatlaması lazım. İstedikleri gibi hata yapabilirler, bunu onlara söyledim. Sahada mücadele edecekler." sözlerini sarf etti.

"SÜREYE İHTİYAÇ VAR"

Kulüp tarihine geçmek gibi bir niyetinin olmadığını belirten genç teknik adam, "Tarihe geçmek gibi niyetim, asla öyle bir hadsizliğim yok. Çok çalışmak ve kendim kalmak gibi bir niyetim var. Benim söylediğim cümlelerin arkasının gelmesi için süreye ihtiyaç var. Belki kupa bu yüzden olabilir, insanların güveni sonuçlar üzerinde çok oluyor ve kupa bana yardımcı olabilir. İnsanlar bana güvenebilir" ifadelerini kullandı.