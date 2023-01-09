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Spor

Fatih Tekke: Bana göre oyunun hakkı 3 puandı

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 23:50 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Bana göre oyunun hakkı 3 puandı
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan İstanbulspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Fatih Tekke maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle alışılmış maç planının dışında oynadıklarını belirtti.

Tekke, şunları kaydetti:

Beklediğimiz anları yakaladık ve kaçırdığımız pozisyonlar var. İlk yarıda kaçırdığımız golü atsak durum daha farklı olurdu. Duran toplara ne kadar çalışsak da bu sorunu çözemedik. İlk yarıda yine duran toptan gol yedik. Geride olmamıza karşın takımın ikinci yarıdaki isteği ve arzusuyla golü bulduk. Son saniyede kaçırdığımız bir fırsat var. Evimizde 1 puan iyi. Bana göre oyunun hakkı 3 puandı. 1 puan iyiydi ama galibiyeti kaçırdık. Gaziantep FK'ye de ligin kalanında başarılar diliyorum.

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