Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör,"Üzgünüz. Son dakikaya kadar 3 puana çok yakındık. Futbolun, hayatın içinde bunlar var. Rakiplerimizde bunu daha fazla yaşayanlar da var. Geçen hafta kaybettiğimiz 2 puan daha üzücüydü oyun olarak." dedi.

Fatih Tekke, "Bazen olmaz, çok güzel olmaz..." ifadesini kullandı.

Tecrübeli teknik direktör, "Bu hafta karşımızda çok iyi bir kadro vardı. Özellikle yine üretmekte, yerleşimlerde sıkıntı yaşamadık ama geçişler buldular. 1-0 bitebilirdi ama son dakikalarda kontrol rakipte oldu. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu ama bir hata... Bu hata bana ait. Son dakikada olması üzücü. Karşımızda ciddi bir rakip var. Bunlar oluyor hayatın içerisinde. Kupa maçı var ve pazartesi maçımız var. Oyunu kontrol edebilseydik biraz daha, büyük ihtimalle benim yüzümden oldu ama üzücü bir an oldu. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Oyun olarak geçen haftaki kadar iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Son dakikada kaybettiğimiz bir 3 puan oldu. Herkes çok üzgün ama devam etmemiz lazım." sözleriyle devam etti.

Fatih Tekke, "2014'ten bu yana teknik direktörlük yapmaya çalışıyoruz. Bu hiç unutmayacağım bir kadro. İçeride çok güzel ambiyans var. Fedakarlık yapanlar var. Onlara diyecek hiçbir şey yok. Bence bir yıl daha alkışı hak ediyorlar. Taraftarımız da alkışladı, böyle olması gerekiyor. Onları da sevindirebilsek, çok güzel olacaktı." dedi.

Tecrübeli teknik direktör, "1-4 demiştik. 4'ü zaten garantiledik. 3'e daha yaklaştık. Olunca 2, 1 böyle devam etmemiz lazım. Bu çocuklar, bu sene gerçekten çok iyi iş yaptılar. Taraftarımız gibi ben de onları alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke, "Daha iyi olabilirdik ama bu takımda Batagov yok, Folcarelli yok, Muçi bir antrenmana çıktı... Bizim takımımız bu. Bu çocuklar çok iyi şeyler yaptılar. Bugün çok üzücü 2 puan kaybı ama belki de 1 puan. Böyle düşünüyorum ben." sözlerini sarf etti.

Maçtaki hakem kararlarıyla ilgili tecrübeli teknik direktör, "Augusto'nun pozisyonuyla ilgili bir şey söylemem lazım. Benzer pozisyonlar, bugün ilk defa söylüyorum, Onuachu'ya gelen topların en az 6-7 tanesi durduruldu. Elle oynuyorsa sarı kart görmesi lazım. Faul, ileriye gidemiyoruz. Penaltı pozisyonu da var. Maçın kırılma noktası." dedi.

Tüm sorumluluğun kendine ait olduğunu söyleyen Fatih Tekke, "Puan kayıplarının, mağlubiyetlerin hepsi bana ve ekibime ait. Çocuklar çok iyi iş çıkardı bu sene." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik direktör, "Geçen hafta Alanyaspor ile deplasmanda oynadık, bu hafta içeride Başakşehir ile oynadık. Hangi maç kolay oluyor, her maç zor oluyor. Özellikle kadro derinliğinden, sakatlardan şikayet edebiliriz. Ama yapacak bir şey yok. Bu oyuncular buraya kadar getirdi. Kazanmak için oynadık ama nasibimiz buymuş. Bunu kabul etmemiz lazım." diyerek sözlerine son verdi.