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Spor

Fatih Tekke: Bir galibiyet bizi ligde tutar

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Giresunspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden İstanbulspor'un başarılı teknik direktörü Fatih Tekke maç sonu açıklamalarda bulundu.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 23:13 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Bir galibiyet bizi ligde tutar
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İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Giresunspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından konuştu.

Fatih Tekke: "Çok stresli bir maçtı. Hafta içi de söyledim, bunun olmaması çok çaba sarf ettik. Ama bazı şeyleri engellemek için şansınız olmuyor maalesef. Bence iyi oynamadık. İlk planım onların beklediğinin dışındaydı biraz, topu onlara bırakmaktı. Golü de öyle bulduk. 1-2 tane bana göre maçı kopartacak fırsatları başlamadan bitirdik. Büyük ihtimalle stresten oldu. Giresunspor, bana göre bu maçta etkinlik olarak gayet iyiydi. Çok net pozisyon yok ama kenarlarda, birebirlerde bizden daha üstündüler." dedi.

Genç teknik adam ayrıca, "Bu koşullarda, oyuncularımla birlikte çok güzel şeyler başardık. Bugün bir adım öndeyiz, her şey bitmiş değil. Bir galibiyet bizi ligde tutar diye tahmin ediyorum. Zor maçlarımız var. Haftaya 3 puan alacağız. Sonrasında Galatasaray, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Ümraniyespor ile bitireceğiz. Hiçbir şey belli olmaz ama bugün en azından yarıştığımız bir takımla puan farkını arttırdık. O bizim için çok önemliydi." sözlerini kullandı.

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