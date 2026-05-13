Fatih Tekke: Böyle maçları daha dikkatli bitirmemiz lazım

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Natura Dünyası Gençlerbirliği galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı ve Ozan Tufan'ın performansını değerlendiren Tekke, "Rakip genç oyunculardan kurulu ve bence çok iyi iş çıkardılar. Asıl kadroları daha iyi ama genç oyuncular kendilerini göstermek için mücadele etti. Hepsini kutluyorum. Hoca kovduracak maçlar bunlar... Benim adıma çok olumlu bir şey yok. Böyle maçları daha dikkatli bitirmemiz lazım. Kadrodaki sakatlıkları tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Buralara kadar geldik. Ozan'ı herhalde milli takıma davet ederler diye düşünüyorum. Her oynadığı mevkide çok iyi işler çıkardı. Kupayı çok istiyoruz. Buralara gelmek çok değerli, bunu kupayla taçlandırmak lazım." dedi.

Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Fatih Tekke, "Geçen sene final kaybettik zaten, ayrıca Süper Kupa'yı da kaybettik. Benim illa kupa kazanma derdim yok ama bu grubun bunu hak ettiğini düşünüyorum. Kupadan ziyade benim konuşmamdan belli olduğu gibi oyunun kendisi ilgilendiriyor. Sonuç olarak finaldeyiz. Bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Umarım taraftarımızı mutlu ederiz ve kupayı müzemize götürürüz." ifadelerini kullandı.

Son olarak Bouchouari hakkında konuşan Fatih Tekke, "Bouchouari'nin hikayesini daha önce anlatmıştık. O dönemde bize söylenmedik söz bırakmayan insanları da çok net hatırlıyorum. Şimdi aynı adamlar bu oyuncuyu övüyorlar. Bouchouari çok ciddi sakatlık geçirdi, aldığı sürelerde durumu çok iyiydi. Bizim oyuncularımızın değerini arttırmak çok önemli. Bazı oyuncuların çok ciddi düşüşü var." sözlerini sarf etti.