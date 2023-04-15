Fatih Tekke: Bu galibiyet bizim için hayati önemdeydi

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 1-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçında hayati önemde bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tekke, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Planlarının tuttuğu bir maç oynadıklarını aktaran Tekke, "Çok zor ama sonucu güzel bir karşılaşma oldu. Son 3 haftada planlarımızın tuttuğu, puan ve puanlar hak ettiğimiz performans sergiledik ama puan alamadık. Bugünkü planımızla topu rakibe bıraktık. Rakip kalite olarak bizden çok iyi bir takım. Şansımızın olabileceğini düşündük ve bir tanesini değerlendirebildik. Topu rakibe bırakmamıza rağmen ciddi bunaldığımız anlar olmadı. Çok zor bir maçtı. İlk defa bugün biraz gergindim. Bu galibiyet bizim için hayati önemdeydi. Oyuncularımı tebrik ederim." diye konuştu.

Adının Trabzonspor teknik direktörlüğü için geçtiğinin söylenmesi üzerine Tekke, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'dan şu ana kadar herhangi bir teklif almadım. Tek konsantrasyonum İstanbulspor'un ligde kalmasını sağlamak. Biraz önce başkanla yüksek şiddetli ağabey-kardeş tartışması yaşadım. Bizi kovmazsa sonuna kadar devam edeceğiz. Oyuncuları ve kulübü seviyorum. Yaptığımız işin değerini futbola bakış açısı düzeldiğinde görebiliriz. Süper Lig'deyseniz, tabela alıyorsanız yorumlar çok daha olumlu oluyor. Hangi yemeği hangi ürünlerle yaptığınızın bir önemi olmuyor, bu konuşulmuyor ve değerli görülmüyor. Bunun yakın zamanda değişeceğini düşünüyorum. Bizim gibi bakmaya çalışan antrenörler var."

Fatih Tekke, Trabzonspor'un iyi antrenörle ilgili doğru kararı vermesi gerektiğini aktararak, "İyi bir antrenörün nasıl olduğuyla ilgili yöneticilerin doğru karar vermesi lazım. Sosyal medya üzerinden veya başka şeylerin etkili olduğu yöntemlerle kararlar verilmemeli. Camialar ve kulüpler zarara uğratılmamalı. Hepimiz ve herkes için en hayırlısı neyse o olsun." ifadelerini kullandı.