8 Kasım 2025 Cumartesi
Spor

Fatih Tekke: Bu oyuna 1 puan çok iyi

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Süper Lig'in 12. haftasında iç sahada Alanyaspor' ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber Merkezi8 Kasım 2025 Cumartesi 19:47 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

"BU OYUNA 1 PUAN İYİ"

Galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadıklarını belirten Tekke, "Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Hazırlanış açısından karşılaştığımız oyunun hiç alakası yok. Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç. Herkesin beklentisi farklı ama ben hep söylüyorum; Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi. Performansı artırmalıyız. İyi savunamazsanız her takım oynuyor, oynuyor yani. Müsaade ederseniz herkes oynuyor. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan 2 puan kaybetmedik. Sakatlar ve cezalılar var. Bizim takımımız yere sağlam basmak zorunda. Bizim gücümüz bir arada oynarsak, performansımızın hepsini verdiğimizde işler biraz kolaylaşıyor, çok kolaylaşıyor diyemiyorum. Kendimi de katarak hepimiz beraber 2 puan kaybettik. Üzgünüz." şeklinde konuştu.

