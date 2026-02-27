İSTANBUL 6°C / 3°C
27 Şubat 2026 Cuma
  • Fatih Tekke: Bu tür maçlarda daha duygulu oynamamız lazım
Spor

Fatih Tekke: Bu tür maçlarda daha duygulu oynamamız lazım

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Fatih Karagümrük maçı sonrası mücadeleyi değerlendirdi. Başarılı çalıştırıcı, 'Bu tür maçları daha duygulu oynamamız lazım. Biz oynamaya çalışan bir ekibiz. Pas, pas, pas... Pas olmazsa oynamayı düşünemezsiniz ama biz oynamak zorundayız.' yorumunda bulundu.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2026 Cuma 23:00 - Güncelleme:
Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3 golle geçen Trabzonspor'da Fatih Tekke, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam, "Ozan bence maçın en iyilerinden biriydi. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Folcarelli'nin olmayışı ikici topları kazanmada fark yaratıyor ancak mevcut durumda oyuncularım iyi uyum sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Fatih Tekke, "İlk yarı üretemeyen ama topa sahip bir takım vardı. Efektif ve aktif değildik. İkinci yarı istediğimiz gibi kontrol eden ve daha iyi duran bir formasyon oldu. Duran toplardan arka arkaya gelen iki gol maçı bizim için kolaylaştırdı. Bugün oynayan tüm oyuncularımı tebrik ederim" dedi.

Eleştirilere cevap veren Tekke, "Bu tür maçları daha duygulu oynamamız lazım. Biz oynamaya çalışan bir ekibiz. Pas, pas, pas... Pas olmazsa oynamayı düşünemezsiniz ama biz oynamak zorundayız. Birilerinin dediği gibi takımı kurcaladığımız falan yok. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

