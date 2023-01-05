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Spor

Fatih Tekke: Bunun bütün sorumlusu benim

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 6-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 23:11 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Bunun bütün sorumlusu benim
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İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de ikinci yarının kendileri için kabus gibi geçtiğini ifade etti. Üzüntülü olduklarını belirten Tekke, şunları kaydetti:

"Başkanımdan da oyuncularımdan da camiadan da hepsinden özür dilerim. Bunun bütün sorumlusu benim. İlk yarı için oyuncularıma söyleyeceğim tek bir şey yok. Küçük bir hatayla cezalandırıldık. İkinci yarı bu hatalar çoğalınca rakibin iyi oyuncuları var ve cezanızı kesiyorlar. Biz İstanbulspor olarak puanlara talibiz. Çabuk unutmamız gereken bir maç. Çünkü yarıştığımız bir takım değil. Yarışacağımız takımlarla önümüzdeki haftalar maç yapacağız. Bunu hemen unutup diğer karşılaşmaya hazırlanmamız lazım."

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