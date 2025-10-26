Fatih Tekke: Bunun için zaten bu yolculuğa çıktık

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından Trabzonspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor'un geçiş oyununda iyi olduğunu diler getiren Tekke, "Rakip açısından ilk kez topla istediklerini yapamadıkları, sadece geçiş oynadıkları bir maç oldu. Bu kadar geçişi daha iyi ayakların olduğu takımlara verirsek sorun yaşarız. Buna çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

OKAY YOKUŞLU AÇIKLAMASI

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle Eyüpspor karşısında forma giyemedi. Okay Yokuşlu'nun gelecek hafta Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağıyla ilgili soruya Tekke şu yanıtı verdi: "Belinde bir spazm oldu. Bugün de ısınırken hissetti. Çok ciddi bir durum olduğunu düşünmüyorum."

Fatih Tekke ayrıca, "Maçın en üzücü anı Claro'nun sakatlığı. Çok üzücü. Allah şifa versin. İyi bir takımla oynadık. İyi bir yoldayız. Eksiklerimiz var. Aynı disiplin ve istekle devam edeceğiz. Başkanımıza armağan olsun. Ciddi bir destek veriyor bize." ifadelerini kullandı.

Eksiklere dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Eksiklerimiz var var var. Bunları düzeltmek için çalışacağız. Abartılacak kadar değiliz. Bundan iyimiz var mı? Var." açıklamasında bulundu.

Fatih Tekke sözlerini şöyle tamamladı, "Denemeye çalışan, bunu gayretle yapan olumlu bir takım var. Bildiğim bir şey daha var, Trabzon'da kulübün içi veya dışı fark etmez, hiçbir şey yokken sorun çıkabilecek durumlar oluyor. Mücadele eden bir takım var. Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili kararlar alınıyor. Şu andaki değeri çok çok önemli. Camianın dışında durumu abartıp o hedefe yaklaşamadınız gibi göstermek doğru değil. Gideceğimiz gerçek hedefi biliyoruz. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır. Her maç devam etmeye çalışacağız."

BASIN TOPLANTISI

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle top rakipteyken "durumlarının iyi" olduğunu belirterek "Maçın kırılma anları var, bizim lehimize var aleyhimize var. Özellikle lehimize daha önceden maçı bitirebilirdik. Aleyhimize Onana'nın kurtarışları var iki tane, inanılmaz. Yine oyunda tuttu bizi. " dedi.

"Oyun kontrolünde dönem dönem yine bazı problemler yaşadık ama genel hatlarıyla hak ettiğimiz bir galibiyetti." değerlendirmesini yapan Tekke, "Çok değerli 3 puan. Kendi sahasında, ceza sahası etrafında, oyun kurulumlarında çok başarılı bir ekibe karşı oynadık. Zor oldu her maç gibi ama bugün olumlu tarafları çok daha iyiydi oyun açısından." diye konuştu.

Tekke, Galatasaray ile gelecek hafta yapacakları karşılaşmaya ilişkin soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Büyük ihtimalle yine eleştirilecek ama hayal ettiğimiz o şeyi benden daha fazla isteyecek kişi yok. Bunun için zaten bu yolculuğa çıktık. Ama bir de gerçekler var. İşte burada ayrışacağız. Şu anda birinci konumda da olsa fark etmez bizim hedefimiz öncelikle Trabzonspor'u normalleştirmeydi ve bir yola çıkmaydı. Bu yol bence 1 ile 4.'lük aralığıydı. Hala da öyle. Yani bu 1,2,3,4. Bu, Trabzonspor'un, bu genç çocukların gerçekçi hedefi. Trabzonspor'un temelini oluşturacak gerçekçi hedef bu. Hedefimizi başka yerlere çekip sonrasında buna ulaşamadığınızda sizi bizi farklı konumlara koyacak, problem oluşturacaklar. Bunu yapmaya çalışıyorlar özellikle. Başka camialardan özellikle bunu yapmaya çalışıyorlar. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Umarım, inşallah bu dediğiniz bu sene gerçekleşir. Bu olağanüstü bir şey olur."

Trabzonspor'un genç oyunculardan kurulu bir takım olduğuna dikkati çeken Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzonspor takımında Allah muhafaza iki tane oyuncunun sakatlığı, bir oyuncunun, iki oyuncunun cezalı olma durumunda bunları yaşamadık daha. Biz sağlam adımlarla gideceğiz. Biz nereye gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu ciddi, zor bir yolculuk, bu yolcuğa çıktık biz. Yavaş yavaş gelecek. Taraftarımızın sonunda bize çok daha fazla destek vereceğini biliyorum. Çünkü gerçekçi olan bu. Hem ekonomik olarak hem de sahada skorlarla gayet iyi gidiyoruz. Bunu, başkalarının içerden dışardan bozmasına lütfen kimse izin vermesin."