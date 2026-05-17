  Fatih Tekke: Çok olumlu bir sezon geçti
Fatih Tekke: Çok olumlu bir sezon geçti

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından sezonu genel olarak olumlu değerlendirdi.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 23:08
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligin son haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

TRANSFER SÖZLERİ

"Transfer konusunda geçen seneden daha zor şartlar bekliyor bizi. Yapılacak şey çok net, görülen eksikler çok net. Başkanımızın isteği ve arzusu çok iyi ama ekonomik şartlar... İstediğimiz oyuncuların gelmesini engelliyor. İşimiz zor ama çalışmaya devam edeceğiz."

"SEZON GAYET İYİ GEÇTİ"

"Sezon gayet iyi geçti. Daha iyisi olabilir miydi? Çok olumlu bir sezon geçti. İçerideki oyuncuların değerleri de arttı. Avrupa'da bunu göstermek, gösterebilmek... Bu önemli."

"KALİTE OLARAK ÇOK AŞAĞIDAYIZ"

"Kadromuz... UEFA Kupası'ndaki rakiplere baktığınızda çok aşağılarda. Konferans Ligi'nde belli bir seviyeye kadar yakınız. Bazı takımlardan kalite olarak çok aşağıdayız. Gerçekçi ve doğru şeyleri yaparak çalışmaya devam edeceğiz. "

"14 AYDIR İLK KEZ MUTLU OLACAĞIM"

"Cuma günü kupayı alırsak, 14 aydır ilk kez mutlu olacağım. Cuma günü olur inşallah o da."

