Fatih Tekke: Eleştirileri bana yapsınlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke, "Alınan 1 puan gayet iyi ama Trabzonspor için değil! 15 gün, 10 antrenman... Bu çocukların isteği, yapmak istediklerimiz... Altımız ilk gol, yapmak istediklerimizin karşılığı. Yediğimiz gol bireysel hatalar. Takımın fiziksel durumu, istediğimiz baskı oyunu için tartışılır. Özellikle moral motivasyon ambiyanstan kaynaklı da düştü, dağıldığımız anlar var. İkinci yarı bildiğimiz ama şu an söylemek istemediğim sebeplerden dolayı düştü. Her şeye rağmen, biraz daha cesur olmamız lazım. Oyuncularımı alkışlıyorum." dedi.

47 yaşındaki teknik adam, "20 yıl sonra döndüm, farklı bir şey bekliyordum ama olumsuz anlar da yaşadım. Ben burayı biliyorum, burası benim şehrim. Onlar istediğini yapabilirler." sözlerini sarf etti.

Fatih Tekke, son olarak, "Bütün eleştirileri bana yapsınlar. Futbol oynamak istiyorsak, biraz bekleyeceğiz. Üstüne koyacağız." diye konuştu.