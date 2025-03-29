İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2025 Cumartesi / 30 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Tekke: Eleştirileri bana yapsınlar
Spor

Fatih Tekke: Eleştirileri bana yapsınlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tekke 'Bütün eleştirileri bana yapsınlar. Futbol oynamak istiyorsak, biraz bekleyeceğiz. Üstüne koyacağız.' diye konuştu.

Haber Merkezi29 Mart 2025 Cumartesi 18:51 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Eleştirileri bana yapsınlar
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke, "Alınan 1 puan gayet iyi ama Trabzonspor için değil! 15 gün, 10 antrenman... Bu çocukların isteği, yapmak istediklerimiz... Altımız ilk gol, yapmak istediklerimizin karşılığı. Yediğimiz gol bireysel hatalar. Takımın fiziksel durumu, istediğimiz baskı oyunu için tartışılır. Özellikle moral motivasyon ambiyanstan kaynaklı da düştü, dağıldığımız anlar var. İkinci yarı bildiğimiz ama şu an söylemek istemediğim sebeplerden dolayı düştü. Her şeye rağmen, biraz daha cesur olmamız lazım. Oyuncularımı alkışlıyorum." dedi.

47 yaşındaki teknik adam, "20 yıl sonra döndüm, farklı bir şey bekliyordum ama olumsuz anlar da yaşadım. Ben burayı biliyorum, burası benim şehrim. Onlar istediğini yapabilirler." sözlerini sarf etti.

Fatih Tekke, son olarak, "Bütün eleştirileri bana yapsınlar. Futbol oynamak istiyorsak, biraz bekleyeceğiz. Üstüne koyacağız." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.