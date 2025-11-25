Trabzonspor'da 11 Mart 2025'de göreve başlayan Teknik Direktör Fatih Tekke, yaklaşık 260 günlük görev süresinde bordo-mavililere önemli bir ivme kazandırdı. Karadeniz ekibi, Fatih Tekke yönetiminde bugüne kadar ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu süreçte 47 puan elde eden bordo-mavili takım, 1.96 puan ortalaması yakaladı.

Tekke, göreve geldiği ilk sezondaki 11 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puanı hanesine yazdırmış ve ligi 51 puanla 7. sırada tamamlamıştı.

Trabzonspor, bu sezon ise 13. hafta sonunda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu 28 puan topladı. Lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde yer alan Karadeniz temsilcisi, 2.15 puan ortalaması elde etti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A KAYBETTİ

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başındaki 3 yenilgiyi Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında aldı. Beşiktaş ile ligde henüz karşılaşmayan Tekke, geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 mağlup olurken, bu sezon da sarı-lacivertli takıma 1-0 yenildi.