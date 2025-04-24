Fatih Tekke: Galatasaray karşısında kupayı almayı hedefliyoruz

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, kupa yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 mağlup ettikleri maç hakkında konuştu.

Tekke, kupa finalinde oynayacakları Galatasaray maçı hakkında da açıklamalarda bulundu.

Tekke, "Zor bir maç oldu ama hak edilmiş bir galibiyet aldık. İyinin üzerinde bir oyun, hepimize armağan olsun. Geldiğimizden beri 45 gün oldu, çalıştığımız çok şey oldu. Baskı şekillerine çok çalışmış, golleri böyle bulmuştuk.

Kaleci bağlantımızı kesmeye çalıştılar, sert baskıyla geldiler. Normalde Trabzonspor takımı bu riski almayabilirdi, geldiğimizden bu yana hızlı oynamamız gerektiğini dokuya dokuya çalışıyoruz. Rakibin presinin nasıl kırıldığı ise bambaşka bir başlık. Genel hatlarıyla bence gayet iyi bir oyun.

Trabzonspor takımı spontane oynamıyor. Geldiğimiz noktaya bakılırsa bunu bekliyorduk. Çok sevineceğimiz veya üzüleceğimiz bir şey yok." dedi.

"HAYAT BİZE ÖĞRENME FIRSATI VERMELİ"

Takımın durumu hakkında konuşan teknik adam, "Çalışmaya devam. Kazandığımızda da hayat bize öğrenme fırsatı vermeli. Kaybettiğimizde de bu fırsatı görmeliyiz.

Geldiğimiz dönemde, Trabzonspor takımının belki de 10 yıldır yaşamadığı, beklemediği, taraftarlarımızın duygularının düşük olduğu bir dönemdi. Çok önemli isimlerinden arkasından biz geldik. Trabzonspor'a hizmet etmek için geldik, gayet iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERLE İLGİLİ KONUŞMAYAYIM"

Maçın hakemi hakkında sorulan soruya cevap veren Tekke, "Hakemlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama... Neyse, söylemeyeyim." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY HAK EDEREK GELDİ"

Kupa finalinde karşılaşacakları Galatasaray hakkında konuşan teknik direktör, "Galatasaray hak ederek geldi. Yanılmıyorsam 200-300 milyon euro arasında bir futbolcu değerleri var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un değeri, diğer 15 takımın 1.3 katı. Galatasaray, çok iyi oyunculara sahip ama biz duygu ve oyun olarak bu maça hazırlanacağız. Kupayı almayı arzu ediyoruz." sözlerini sarf etti.