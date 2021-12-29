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  • Fatih Tekke: Galatasaray'a karşı, bu kadar eksikle tur atlamak önemli
Spor

Fatih Tekke: Galatasaray'a karşı, bu kadar eksikle tur atlamak önemli

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda deplasmanda Galatasaray'ı penaltı atışları sonucu eleyerek son 16'ya adını yazdıran Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Aralık 2021 Çarşamba 00:53 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 00:53
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı penaltılar sonucunda eleyen Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşma sonrasında konuştu.

Bu maçın moral olduğunu söyleyen Tekke, "Enteresan bir maç oldu. Özellikle Abdulkadir'in performansı çok öne çıktı. Oyuncuların isteği önemliydi. Galatasaray'a karşı, bu kadar eksikle tur atlamak önemli. Sakatlanan, sakat sakat devam eden oldu. Kulübede oyuncum yoktu. Bir moral oldu bize, ciddi moral. Çocuklar istersek neler yapabileceğimizi gösterdiler. Galatasaray 10 kişi kalınca ön baskıyı durmadan yaptık. Moral ama lig daha çok önemli. Ayın 9'unda Bandırma maçı var. Çok eksiğimiz var. Umarım aynı istek ve 1 galibiyet ligde sorunlarımızla beraber şehrimizle, taraftarımızla ayağa kalkma olur. Bize güzel bir moral oldu." dedi.

Kaleci Abdulkadir Sünger'in penaltıyı atmak istediğini dile getiren teknik direktör, "Abdulkadir son penaltıyı atmayı hak etti. Rahattı. 'Atmak ister misin oğlum, attırayım' dedim, 'Atarım' dedi. Attı." ifadelerini kullandı.

Maçtan önce yaptığı konuşmayı anlatan Fatih Tekke, "Maçtan önce oyuncularıma söyledim. Bir an, bir maç, bir kurtarış, bir gol futbolcunun hayatını değiştirebilir. Bugün mücadelemizle şehrimizi morallendirdik. Futbolda bu tip şeyler olabiliyor." şeklinde konuştu.

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