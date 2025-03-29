Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün Göztepe'yi konuk edecek. Fırtına'nın hocası Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde rakip olduğu İzmir ekibini, iki maçta da yenemedi. Boluspor ve Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemdeki müsabakalar beraberlikle bitti. Bordo-Mavililer'in başında çıktığı ilk maçında deplasmanda Başakşehir'i 3-0 mağlup eden 47 yaşındaki çalıştırıcı, kazanması halinde Başkan Ertuğrul Doğan dönemindeki hocalar arasında en iyi başlangıcı yapan isim de olacak.

FIRTINA'DA 4 EKSİK VAR

Müsabaka, ligde iki ekip arasındaki 30. randevu olacak. Geriye kalan maçlarda Bordo-Mavililer 13, Sarı-Kırmızılılar 6 kez galip geldi. Sezonun ilk devresinde İzmir'de oynanan mücadeleyi Göztepe 2-1 kazanmıştı. Trabzon'da Simon Banza, kart cezalısı. Sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Batagov ve Lundstram da zorlu maçta yok. Takımla çalışmalara başlayan Nwakaeme ile Savic ise Fatih Tekke'nin süre vermesi durumunda maçta görev yapabilecek. Göztepe'de; Djalma, Isaac, İsmail Köybaşı, Nielsen ve Miroshi yok.