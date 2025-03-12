İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2025 Çarşamba / 13 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6123
  • EURO
    39,9378
  • ALTIN
    3436.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Tekke hedefi belirledi :Kupayla birlikte kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz
Spor

Fatih Tekke hedefi belirledi :Kupayla birlikte kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz

Şenol Güneş'in ardından Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke antrenmanda açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ12 Mart 2025 Çarşamba 15:40 - Güncelleme:
Fatih Tekke hedefi belirledi :Kupayla birlikte kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz
ABONE OL

Şenol Güneş'in ardından Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke, bordo-mavili takımın antrenmanında soruları yanıtladı.

Yapmak istedikleri şeylerin bir kısmını sezon sonuna kadar gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyleyen Tekke, "İletişim şu an iyi gidiyor ama bazen problemler olacaktır doğal olarak. İlk hafta, heyecanımız var. Süreç kolay gözükmüyor, bir hoca gitmiş bir hoca gelmiş. Bir şeyleri inşa edeceğiz ve tamir edeceğiz. Sadece teknik direktörün ve ekibinin yeterli olduğunu düşünmüyorum. En önemlisi taraftarın desteği. İnsanların sevgisini zedeleyecek bir an yaşamak istemem. İnişli çıkışları anlar olacak, sabredeceğiz ve istediklerimizi en azından bir kısmını sezon sonuna kadar çözebilirsek ondan sonrası çok daha iyi olacak." dedi.

Sezonun kalan bölümü için değerlendirmelerde bulunan Fatih Tekke şunları söyledi, "Kupayla birlikte kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bunlar söylemsel şeyler ama gerçekçi tarafı var. Bir şeyleri tamir etme sürecindeyiz. İkisini aynı anda yapmaya çalışacağız. Yaşanacak süreç şu, bir şeyi inşa ederken bazı şeylere sabretmemiz gerekiyor. Tüm sorumluluk bende. 90 dakika boyunca antrenmanda yapmak istediğimiz organizasyonları sahadan görmek isteyen bir teknik direktörüm. Tercih hataları olacak ama günün sonunda camiamız bir şeyler yapmaya çalıştığımız görecek."

Sakatlığı bulunan isimlerle ilgili son durumu paylaşan Fatih Tekke, "Savic'le ilgili süreç devam ediyor. Nwakaeme perşembe dönecek. Pedro antrenmana bizle başlıyor. Zubkov dün antrenanda. Enis'in hastalığı oldu küçük." açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.