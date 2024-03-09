İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2024 Cumartesi / 29 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fatih Tekke: Hedefimiz ligde kalmak

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Sivasspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Alanyaspor olarak ilk hedefimiz ligde kalmak. Bugün burada çok zor 3 puan kazandık' dedi.

IHA9 Mart 2024 Cumartesi 17:04 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Hedefimiz ligde kalmak
ABONE OL

Trendol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılan Alanyaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Tekke, "Sivasspor'a bunan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Maç tüm hikayesiyle hazır olduğumuz durumlardan ibaretti. Özellikle top bizdeyken güvenli pas yaptık. Maçın ilk bölümünde iyi olduğumuzu söyleyemem. İkinci yarı daha iyi işler yaptık diyebilirim. Her şeye rağmen 3 puan bizim için çok değerli, biraz nefes aldık diyebilirim. Çünkü haftaya zor bir maçımız var. Zor bir maç oldu. Yolumuza devam etmemiz lazım. Yaptığımız hatalardan ders çıkarmalıyız. Alanyaspor olarak ilk hedefimiz ligde kalmak. Bugün burada çok zor 3 puan kazandık çok şükür. Maçta çok basit top kayıpları da yaptık. Sivasspor 6 haftadır yenilmiyordu. Alanyaspor için çok değerli bir 3 puandı, mutluyuz. Bunu da devam ettirmemiz lazım" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.