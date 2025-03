Fatih Tekke: Her maçı kazanmak için sahada olacağız

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile birlikte taraftara açık antrenman gerçekleştirdi. Taraftarları selamlayan Tekke, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, normalleşme sürecini başlattıklarını belirterek, bir şeyleri inşa ederken bir şeyleri ise tamir edeceklerini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde taraftara açık olan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekke, "Trabzonspor'un gel dediği dönemde geldik ve normalleşme sürecini başlattık. Bu sürecin hızlı yaşanmasının en önemli sebeplerinden biri taraftarımız. Uzun zamandır beraber olma arzumuz vardı ve bu hasreti giderdik. Yuvamıza döndük" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR OYUNUN TEMELLERİNİ ATACAĞIZ"

Trabzonspor'daki yeni dönemi hakkında konuşan Tekke, "Öncelikle normalleşmemiz lazım. Dün oyuncularımızın moral ve motivasyonlarını yükseltmek adına eğlenceli bir antrenman yaptık. Bugün ise gerçek bir antrenman yapacağız. Yeni bir oyunun temellerini inşa etmek için çalışmalarımız olacak" şeklinde konuştu.

Her sürecin zorlukları olduğuna dikkat çeken Fatih Tekke, "Şu an her şey iyi gidiyor ama zaman zaman problemler de olacaktır. İlk hafta heyecanımız var. Biz bir şeyleri inşa ederken aynı zamanda bazı eksikleri de tamir etmek zorundayız. Bunun bilincindeyiz" dedi.

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

Tekke, sezon sonuna kadar istedikleri seviyeye ulaşmak için çalışacaklarını belirterek, "Sezon sonuna kadar istediklerimizin bir kısmını çözebilirsek, inşallah sonrasında çok daha iyi olacağız. Sahada her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Ancak şu an bir yandan sistemi inşa ederken bir yandan da eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Bu süreç eleştirilebilir ama ben antrenmanda çalıştıklarımızı sahada görmek isteyen bir teknik adamım" diye konuştu.

"U19 TAKIMIMIZ ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI"

Trabzonspor U19 takımının Avrupa'daki başarısına da değinen Fatih Tekke, "Çok ciddi bir başarı elde ettiler ve bu başarı devam edecek. Dün iki genç oyuncumuz A takıma geldi. Burada antrenman yaparak, süre vererek onların eksiklerini tamamlamaya çalışacağız. Trabzonspor için en iyi oyuncu kimse onunla ilgileniyorum" dedi.

Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan futbolculara dair de bilgilendirmede bulunan 47 yaşındaki teknik adam, "Savic'in tedavi süreci devam ediyor. Nwakaeme perşembe günü dönecek. Pedro Malheiro bugün bizimle birlikte. Enis Destan'ın ateşi var. Cihan ile de henüz tanışmadık" ifadesinde bulundu.

ONURALP ÇEVİKKAN SAKATLIK YAŞADI

Yoğun bir taraftar katılımının da olduğu antrenmanda hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da ise sakatlık yaşandı. Antrenman sırasında talihsiz bir sakatlık yaşayan genç kaleci Onuralp Çevikkan acı içinde yerde kaldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu sedye ile dışarı çıkarıldı.

Kardeniz ekibi, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.