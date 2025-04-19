İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2025 Cumartesi / 21 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Tekke: Herkes en iyisini göstermeli
Spor

Fatih Tekke: Herkes en iyisini göstermeli

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi19 Nisan 2025 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Fatih Tekke: Herkes en iyisini göstermeli
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tekke, "Konuşulacak bir şey yok. Hanemize tek değerli şey var, 3 puan. Olumlu konuşacağım bir şey yok. Oynanmamış olarak ama 3 puan olarak düşünmeliyiz. Biz böyle oynamamalıyız.

Bu kadar basit top kayıplarıyla oynamamalıyız. Rakibimizi de tebrik ederim. Belki havadan dolayı enteresan bir şey vardı. Oyunla ilgili konuşmaya gerek yok. Perşembe günü çok değerli bir maç oynayacağız. Folcarelli'yi kaybettik, sakatlandı ama oyunla ilgili konuşulacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"BURADA HERKES EN İYİSİNİ GÖSTERMELİ"

Trabzonspor'un genel durumunu özetleyen Tekke, "Adana Demirspor takımı büyük bir camia ama genç oyunculardan kurulu. Genç oyunculara karşı bu performansla oynuyorsak isimlerden ziyade başka bir şeyle ilgilenmemiz gerekiyor. Trabzonspor forması giyen herkes en iyisini göstermeli.

İsimler çok önemli değil burada. Danylo da bizim önemli oyuncularımızdan, yatırım için alınmış bir oyuncu. Zamana ihtiyacı var, herkesin zamana ihtiyacı var. Bugün çok aşağıda oynadık, beklemediğim kadar aşağıda oynadık.

İyi oynamadığımız için mutsuzluk var. 3-4 değil, 15-20 pozisyon olması gerekiyor belki. Bu tür maçlarda öz güveni gösteremezsek, çok ciddi maçlar var önümüzde. Olumlu tarafından bakıyorum, o da 3 puan." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.